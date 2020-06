Basso Vicentino – 21enne colpisce e rapina connazionale

I Carabinieri della Stazione di Lonigo, nella mattinata odierna, a seguito di articolate indagini identificavano e denunciavano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per rapina in concorso, M.H. , 21enne, cittadino extracomunitario, residente a Noventa Vicentina.

Il giovane, in compagnia di altre due persone, la sera di sabato 13 giugno fermavano un connazionale 25enne di Lonigo e, dopo averlo colpito con un bastone procurandogli una ferita alla testa, gli sottraevano il telefono cellulare.

Sono in corso le indagini per identificare i complici.

Spetterà all’Autorità Giudiziaria berica valutare i conseguenti provvedimenti