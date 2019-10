Bassano piange Anna, stroncata dalla fibrosi cistica a 23 anni

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Aveva solo 23 anni e tanta voglia di vivere la giovane Anna Tibaldi, che è mancata all’affetto dei suoi cari nella giornata di ieri al Borgo Trento di Verona, dopo una lunga battaglia contro la fibrosi cistica. La ragazza, che viveva a Bassano nel quartiere Marchesane, lascia papà Giorgio e la sorella gemella Milena. A comunicarlo tramite i Social Network lo zio Gianpietro Conte, che attraverso un post ha ricordato la dolce nipote. Lui stesso ha voluto tenere memoria di Anna come una “leonessa”: “Mia nipote aveva solo 23 anni, ha combattuto come una leonessa nonostante avesse perso la mamma 9 anni fa…. Questo è un male subdolo che non perdona”.