BASSANO D.G. – Spaccata notturna in un negozio di ottica

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO Questa notte furto presso il negozio Ottica Demenego a Bassano, in viale Vicenza. I ladri sono penetrati spaccando la vetrina del negozio, servendosi di un suv. Sono in atto controlli per verificare il valore del furto, anche se pare che, una volta penetrati nel negozio, i ladri siano stati messi in fuga in pochi secondi dall’antifurto nebbiogeno installato al suo interno. Il sistema di allarme in breve tempo ha sparato e avvolto con la sua fitta nebbia l’interno della stanza impossibilitando qualsiasi operazione ai malviventi, costretti probabilmente a scappare a gambe levate visto il suono della sirena azionata. Sono in corso le indagini da parte del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri della compagnia di Bassano.