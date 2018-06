BASSANO/CHIAMPO – Due cani salvati dai pompieri

Questa mattina i vigil del fuoco hanno recuperato un cane presso lo sbarramento idraulico di Ca’ Erizza a Bassano del Grappa. L’allarme poco prima delle 8, quando alcuni passanti hanno sentito il lamento del cane riuscito a risalire sul muretto dello sbarramento d’acqua. I pompieri del locale distaccamento hanno raggiunto il cocker spaniel inglese, che docilmente si è fatto recuperare e portare in luogo sicuro. Il cane è stato coccolato e rifocillato dal personale, nell’attesa del cinovigile che l’ha trasportato presso la struttura veterinaria del comune per la lettura del chip e la riconsegna al padrone.

Nel primo pomeriggio un altro cane è stato salvato in via Busetta a Chiampo, dove i vigili del fuoco hanno recuperato l’animale da un tombino. Due ciclisti mentre transitavano lungo la strada hanno sentito il cane abbaiare senza vederlo, per poi accorgersi che era dentro il pozzetto dell’acqua pluviale. I pompieri i hanno rimosso il sigillo estraendo il meticcio di media taglia probabilmente caduto in una caditoia e poi arrivato fino al pozzetto. L’animale è stato soccorso e affidato prima per un controllo al veterinario e successivamente portato al canile di Arzignano essendo senza microchip.