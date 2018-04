Auto contro muretto, ferito 65enne

Alle 16.40 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Borgo Tocchi a Rosà per un automobilista, che dopo aver perso il controllo della vettura ha abbattuto un muretto di un’abitazione e troncato un palo telecom, danneggiandone anche uno della pubblica illuminazione: ferito il conducente. Il 65 enne alla guida dell’auto è stato assistito dal personale del suem 118 e portato in ospedale prima dell’arrivo della squadra. I pompieri accorsi da Bassano hanno messo in sicurezza la Citroen C3 e transennato la zona per l’intervento dei tecnici per la messa in sicurezza dei pali. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.