Auto fuoristrada contro palo di illuminazione: due feriti (FOTO)

Alle 21.30 di domenica sera i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Melaro a Montecchio Maggiore per la fuoriuscita di un’auto: due feriti. Il conducente ha perso il controllo dell’auto, abbattendo un palo dell’illuminazione, finendo rovesciato nel campo agricolo affianco la strada. I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza il mezzo e il palo, mentre la coppia di persone all’interno della vettura venuti fuori autonomamente, sono stati assistiti dal personale del Suem 118, per poi essere portati in pronto soccorso per un controllo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.