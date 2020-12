Auto fuori strada e cappottata: tre feriti

Martedì sera, alle 21, i vigili de fuoco sono intervenuti in via Salgarelle lungo la strada che collega Bagnolo a Lonigo per un’auto finita rovesciata fuoristrada: tre persone sono rimaste ferite. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la Volkswagen Sharan ed estratto due persone rimaste incastrate, mentre una terza è riuscita a venire fuori autonomamente. Tutti e tre i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferite in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.