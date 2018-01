ARZIGNANO – Scontro auto-scooter, muore diciassettenne

Incidente mortale questa mattina ad Arzignano in via dei Mille all’altezza di via Sorio. A perdere la vita il diciassettenne arzignanese Giovanni Massignani di 17 anni che in sella al suo scooter si è scontrato per cause ancora da chiarire con la Seat Ibiza di P.F. anch’egli di Arzignano. Nel frattempo il comune di Arzignano ha diramato un comunicato per avvisare i cittadini delle modifiche alla viabilità, visto il traffico in tilt:

“La polizia locale avvisa che a causa di un incidente avvenuto sulla provinciale della Valchiampo all’altezza di via Sorio la viailità è attualmente interrotta almeno per i prossimi 60 minuti.

Si prega l’utenza di utilizzare le strade secondarie verso Chiampo”.