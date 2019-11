Arzignano omaggia la signora Ding: la donna cinese che raccoglie i rifiuti è un vero mito!

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Il Sindaco e l’Amministrazione di Arzignano hanno omaggiato durante il Consiglio Comunale di ieri sera la signora Xuexia Ding con una pergamena e un mazzo di fiori: la signora, 41enne di nazionalità cinese, dal luglio del 2018 ad Arzignano è molto conosciuta in città per la sua abitudine di raccogliere i rifiuti quando esce di casa e va a spasso per la città del Grifo.