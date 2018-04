ARZIGNANO – In Comune punto informativo  per i nuovi maggiorenni (e non solo)  sulla donazione di sangue

“Donazione… per non restare indifferenti”. E’ questo il messaggio impresso nel volantino informativo che sarà a disposizione degli utenti dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Arzignano. Stamane l’assessore al Sociale e vicesindaco, Alessia Bevilacqua, accompagnata da Marisa Brugnolo, presidente dell’Associazione Donatori di Sangue Onlus di Arzignano, ha posizionato all’interno del Front Office del Comune in piazza Libertà e in Biblioteca, una cassettina che sarà a disposizione dei cittadini, soprattutto i più giovani, affinché possano ottenere informazioni sulla donazione di sangue ed eventualmente depositare una promessa di donazione.

Con questa iniziativa l’Amministazione a fianco della Fidas lanciano così un appello è quindi rivolto a tutti i cittadini, dai 18 ai 65 anni di età. Ai nuovi 18enni verrà, infatti, consegnato il materiale informativo che illustra le modalità per diventare donatore e l’importante valore sociale e sanitario di questo gesto.

“E’ una iniziativa che abbiamo promosso e sostenuto come amministrazione –dichiara l’assessore al Sociale e Vicesindaco, Alessia Bevilacqua – poiché riteniamo fondamentale sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, sulla donazione del sangue. L’appello è rivolto soprattutto ai nuovi 18enni. La loro adesione è importante, anzi, fondamentale per garantire un ricambio generazionale e dare vigore e continuità alle donazioni”.

“Con questa iniziativa –dichiara Marisa Brugnolo, presidente dell’Associazione Donatori di Sangue Onlus di Arzignano- vogliamo letteralmente portare nuova linfa nelle donazioni di sangue ad Arzignano. Questo angolo informativo, che permette anche di fare una promessa di donazione, darà la possibilità a tutti di conoscere l’importanza della donazione. Sappiamo tutti –continua Brugnolo- che il sangue non può essere prodotto artificialmente e che una trasfusione costituisce un mezzo indispensabile per salvare la vita ad un ammalato. Tutte le persone maggiorenni fino ai 65 anni che godono di buona salute possono donare il sangue. Bastano un po’ di tempo, un po’ di coraggio e un po’ di buona volontà perché chiunque, uomo, donna o bambino, potrebbe trovarsi nella necessità di ricevere sangue. Agli utenti verrà quindi consegnato il volantino informativo e verrà anche data la possibilità di compilare la promessa di donazione, per poi inserirla nella cassettina posizionata a fianco degli sportelli dell’Ufficio Anagrafe e in Biblioteca”.

“In qualità di sindaco e medico sottoscrivo e sostengo pienamente questa iniziativa” dichiara il sindaco Giorgio Gentilin. “Sono convinto che, come già avvenuto in altri Comuni, tale promozione della donazione avrà successo e riuscirà a sensibilizzare soprattutto il mondo giovanile sull’importanza del donare vita a chi rischia di perderla per mancanza di sangue. La donazione sarà anonima e questo aspetto, a mio parere, dà maggior onore a chi coscientemente e volontariamente vorrà aiutare il prossimo”

Per informazioni:

GRUPPO ARZIGNANO:

arzignano@fidasvicenza.com

telefono: 3481747191

Per prenotare il prelievo d’idoneità (aspirante donatore): 0444 708310 -708311

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 11.30

numero verde: 800979000

Fidas Vicenza, via Francesco Baracca 204 36100 Vicenza – tel. 0444965636 – info@fidasvicenza.com