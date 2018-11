ARZIGNANO – Il Gruppo Mastrotto presenta progetto di inclusione

Il progetto si inserisce all’interno di un percorso evolutivo in tema di risorse umane avviato già da diversi anni e che oggi è rappresentato da un sistema organico di iniziative di welfare e responsabilità sociale di impresa, denominato People, Next Level

Sarà presentato domani, martedì 13 novembre, a partire dalle 20.30, presso gli spazi di Olivieri 1882 in via Alberti 13 ad Arzignano il nuovo progetto di inclusione lavorativa e sociale promosso da Gruppo Mastrotto. Fortemente voluta dall’azienda, l’iniziativa, all’avanguardia nel suo genere, sarà raccontata nel corso della serata da Chiara e Giovanna Mastrotto, insieme a Valentina Serri, trainer e coach motivazionale e Marco Ottocento, Presidente della Fondazione Più di un Sogno. Madrina di eccezione sarà Nicole Orlando, campionessa e ambasciatrice Paralimpica per i disabili intellettivo-relazionali, vincitrice di otto ori mondiali.

L’iniziativa si inserisce in un percorso articolato di iniziative di welfare e CSR avviato dal Gruppo già diversi anni fa – un tempo raccolte sotto il claim Gruppo Mastrotto Ti Dà Valore – che prevede l’erogazione di servizi e benefit ai dipendenti che vanno dai buoni spesa o carburante alle campagne gratuite di vaccinazione; dalla mensa aziendale alle borse di studio per i figli dei dipendenti; dai workshop tematici finalizzati al personal empowerment, al sostegno per le spese destinate all’istruzione; dall’assistenza a bambini, anziani e non autosufficienti per arrivare alla cultura, alla salute e al benessere, fino all’intrattenimento.

In questa cornice si inserisce dunque anche quest’ultima iniziativa del Gruppo: la realizzazione ad Arzignano di un vero e proprio reparto produttivo destinato ad accogliere persone portatrici di disabilità. Questo nuovo progetto di inclusione sociale e lavorativa, nello specifico, prevede l’inserimento stabile e continuativo in azienda di persone in età lavorativa diversamente abili, con particolare attenzione alle persone con sindrome di Down. Affiancato dalla cooperativa sociale Rinascere di Montecchio Maggiore e da Studio Progetto di Valdagno, che si sono occupate negli scorsi mesi della formazione e selezione dei candidati, Gruppo Mastrotto ha voluto, infatti, aprire un nuovo reparto produttivo per l’assemblaggio di campionari in pelle che, a partire dallo scorso settembre, accoglie quattro nuovi tirocinanti affiancati dagli operatori delle cooperative. Obiettivo ultimo: realizzare un reparto con un livello di produttività in grado di renderlo sostenibile nel tempo.

Gruppo Mastrotto – che quest’anno festeggia i sessant’anni dalla fondazione – ha voluto così rispondere a un’esigenza concreta del territorio, collaborando attivamente per più di un anno con le cooperative Rinascere e Studio Progetto e promuovendo un reale processo di integrazione sia lavorativa sia sociale che dia la possibilità a lavoratori portatori di disabilità cognitivo-relazionale di mettersi in gioco e crescere personalmente, promuovendo al tempo stesso i valori dell’accoglienza, del confronto e della valorizzazione della diversità.

«Con questo progetto – commenta Chiara Mastrotto, Presidente del Gruppo – la nostra azienda intende rispondere al bisogno delle persone diversamente abili di inserirsi in modo stabile e continuativo nel mondo del lavoro e di offrire, attraverso la predisposizione di un reparto produttivo dedicato, opportunità concrete di inserimento lavorativo e di inclusione sociale. Sono convinta infatti che inclusione significhi integrazione, quell’integrazione che può consentire alle persone disabili di realizzarsi umanamente e professionalmente interagendo in maniera costruttiva con l’azienda e i colleghi. Allo stesso tempo ritengo che questa contaminazione non possa che giovare al resto dei dipendenti perché è grazie alla condivisione di esperienze e valori che le persone possono crescere. Per questo abbiamo attivato dei momenti formativi specifici per i dipendenti in previsione dell’inserimento di questi nuovi tirocinanti, invitando a sostenerli, senza però cedere alla tentazione di svolgere il lavoro al posto loro».