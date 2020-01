Arrestato 27enne, dopo la scarcerazione si era avvicinato alla ex

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Rintracciato ed arrestato un uomo di nazionalità rumena colpito da ordine di carcerazione



I Carabinieri della Stazione di Altavilla Vicentina, nel pomeriggio del 29 gennaio 2020, rintracciavano e davano esecuzione all’ordinanza della misura cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, nei confronti di Marian Gabriel SORESCU, 27enne, di nazionalità rumena, domiciliato nel capoluogo.

L’uomo, in precedenza tratto in arresto perché resosi responsabile di reati vari nei confronti di una giovane donna residente nel basso vicentino, successivamente alla scarcerazione non ottemperava al divieto di avvicinamento e comunicazione con la parte lesa.

L’uomo si era reso responsabile di maltrattamenti, lesioni, minacce e violenza sessuale

A seguito della segnalazione da parte dei militari della Stazione di Altavilla Vicentina, il P.M titolare dell’indagine richiedeva l’applicazione della misura cautelare in carcere.L’arrestato dopo essere stato individuato nel capoluogo veniva accompagnato presso il Comando Provinciale per le formalità di rito e, successivamente, associato alla casa circondariale “Del Papa” del capoluogo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.