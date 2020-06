ARENA DI VERONA – Le nuove date degli show di Zucchero

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

A causa dell’emergenza covid sono spostati i concerti di Zucchero all’Arena di Verona. Ecco le nuove date.

I 14 show di Zucchero in programma all’Arena di Verona a settembre e ottobre, a causa delle norme anti-Covid, sono state rinviate ad aprile e maggio 2021.

Durante i live all’Arena, Zucchero per la prima volta presenterà al pubblico italiano i brani estratti dal suo ultimo disco di inediti “D.O.C” e i successi del suo repertorio.

Queste le nuove date: 23 aprile (recupero del 22 settembre 2020), 24 aprile (recupero del 23 settembre), 25 aprile (recupero del 24 settembre), 27 aprile (recupero del 25 settembre), 28 aprile (recupero del 26 settembre), 29 aprile (recupero del 27 settembre), 30 aprile (recupero del 29 settembre), 1 maggio (recupero del 30 settembre), 2 maggio (recupero dell’1 ottobre), 4 maggio (recupero del 2 ottobre), 5 maggio (recupero del 3 ottobre), 6 maggio (recupero del 4 ottobre), 7 maggio (recupero del 6 ottobre), 8 maggio (recupero del 7 ottobre).

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date. (ANSA).