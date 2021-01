AREA BERICA – 7 COMUNI PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO

I Comuni di Agugliaro, Albettone, Asigliano, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore e Sossano hanno deciso, a settembre 2020, di cogliere l’opportunità, proposta dalla Regione del Veneto, di costituire il Distretto Territoriale del Commercio.

La volontà è quella di affrontare meglio e in maniera coordinata il difficile periodo che l’Italia sta vivendo.

Il Distretto del Commercio è uno strumento previsto e governato dalla Regione del Veneto ed è una delle principali espressioni di politica attiva a sostegno del settore commercio.

Il Distretto è un ambito territoriale, in questo caso di respiro sovracomunale, col quale i Comuni e le imprese qualificano le attività commerciali come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione delle risorse di cui dispone il territorio.

La creazione di un sistema strutturato ed organizzato territorialmente, capace di polarizzare in primo luogo le attività commerciali, unitamente ad altri soggetti portatori di interesse, quali il Comune, le organizzazioni imprenditoriali, le imprese, le proprietà immobiliari, i consumatori etc., contribuisce al perseguimento delle finalità di seguito indicate:

– rigenerare il tessuto urbano, rivitalizzandone la centralità, sviluppando idee a sostegno del commercio, anche attraverso idonee forme di attrattività del distretto;

– promuovere un’interazione tra i cittadini, imprese e pubblica amministrazione nelle scelte strategiche del distretto;

– valorizzare la qualità del territorio con azioni innovative di politica attiva, adatte al contesto economico e sociale del distretto.

Nel frattempo e in attesa delle decisioni della Regione si comincia a lavorare per attivare l’animazione socio-economica del territorio operando sull’asse che connette commercio, turismo e valorizzazione del territorio nel suo insieme.

L’occasione sarà utile anche per mettere in evidenza le opportunità a disposizione delle imprese del territorio e per organizzare il tutto in maniera partecipata e condivisa; sapendo che l’attività di supporto alle imprese messa in campo anche a causa del Covid-19 è destinata a crescere. Per questa ragione sono state invitate anche le categorie economiche. All’incontro parteciperanno anche i consulenti che hanno seguito la predisposizione della candidatura, negli scorsi mesi.

Con tali obiettivi, i Sindaci si incontreranno nella mattinata di martedì 12 gennaio anche per dare un indirizzo su quali siano le scelte migliori per impostare una buona sinergia fra il Distretto e gli strumenti già esistenti e riconosciuti a disposizione dei 7 Comuni e delle imprese.