ARCUGNANO – I PROGETTI PER SCUOLE PIÙ BELLE E SICURE

Il sindaco Paolo Pellizzari ci parla della scuola Foscolo e non solo. Si cercano fondi per realizzare progetti che hanno come obiettivo scuole più sicure e (molto) belle. Di Karemi Furlani