Antonia Arslan presenta il suo nuovo libro a Vicenza

Venerdì 18 gennaio 2019 ore 18.00

Antonia Arslan

Presenta il suo nuovo libro: “La bellezza sia con te”

Dialoga con l’autrice Siobhan Nash-Marshall

Venerdì 18 gennaio alle ore 18.00 Antonia Arslan torna alla libreria Galla per presentare il suo nuovo libro “La bellezza sia con te” pubblicato come tutti i precedenti dalle edizioni Rizzoli. Arslan è l’autrice del bestseller internazionale “La masseria delle allodole”, libro con il quale, ritrovando la memoria della propria origine armena, ha riaperto in Italia il dibattito sul genocidio del suo popolo operato dai turchi tra il 1915 e il 1917. Con la scrittrice padovana dialoga la professoressa Siobhan Nash-Marshall, autrice di un importante libro sul massacro armeno. Il nuovo libro però non parla direttamente del genocidio, piuttosto parte dalla memoria e dalle ragioni di quei fatti dolorosi per porre domande più generali. Come opporsi alla violenza? Che risposta dare all’intolleranza? Domande di carattere generale, sappiamo però che il nel nostro presente è attraversato da tensioni e paure che ci impongono di trovare risposte concrete alla paura dell’altro, alla chiusura e al razzismo. Nel libro “La bellezza sia con te” Antonia Arslan, partendo dalla memoria diretta della diaspora, della migrazione del suo popolo e della sua famiglia, raccontando tante storie di dolore, spiega che per rispondere alla paura e alla violenza non serve altra violenza, serve piuttosto ascolto, empatia e il desiderio di ritrovare la speranza scoprendo la segreta bellezza dell’altro.

“Nel cuore dell’uomo la speranza è come una fiammella: e uno dei più grandi peccati contro lo spirito avviene proprio quando viene cancellata o spenta. Ci vuole molto coraggio per cercare sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, per osare la ricerca del cane che salva l’uomo e non di quello che lo azzanna.” È questo l’augurio di Antonia Arslan: che la fiammella della speranza non si spenga mai. In tempi troppo spesso bui, la segreta bellezza dell’altro è la sola fonte di salvezza, l’unica luce che possa liberarci dalle tenebre dell’intolleranza. E così non esiste crescita interiore senza condivisione, non c’è cammino senza incontro, non c’è amore per il Paese senza memoria delle origini. Lo sa bene la testimone diretta dello scambio tra popoli: lei che attendeva nella sua casa di Padova i parenti sparsi e divisi dalla diaspora, davanti ai quali spalancava gli occhi incuriosita dai racconti dei cibi armeni e dei colori vivaci delle miniature. O sempre lei che scopriva che il nonno Yerwant aveva dato ai suoi figli quattro nomi armeni ciascuno, nonostante avesse compreso che l’antica patria era perduta per sempre e avesse deciso di dedicarsi a quella nuova con inesauribile energia. Dopo esili e diaspore, partenze e abbandoni che hanno segnato indelebilmente il destino di Oriente e Occidente, navigare verso la tregua è l’unica direzione accettabile; e proprio attraverso queste pagine che narrano di meravigliosi mondi lontani, ancora una volta la scrittrice della Masseria delle allodole ci conduce verso l’intimo equilibrio degli affetti e la scoperta dell’altro.

Antonia Arslan ha insegnato Letteratura italiana moderna e contemporanea all’università di Padova. Ha ritrovato la sua “armenità” con la poesia di Varujan e con i bestseller La masseria delle allodole (il film è dei fratelli Taviani), La strada di Smirne e Il libro di Mush. Altri libri suoi: Ishtar 2. Cronache dal mio risveglio, Il cortile dei girasoli parlanti e Il calendario dell’Avvento. Del 2015 è Il rumore delle perle di legno; del 2016 Lettera a una ragazza in Turchia.