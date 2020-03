Anche la caserma Ederle oggi ha onorato le vittime del coronavirus

Un minuto di silenzio per onorare la memoria delle vittime del Coronavirus è stato osservato dalla comunità militare di Vicenza questa mattina, martedì 31 marzo, alle 12 in Caserma Ederle.

Accanto al tricolore issato a mezz’asta fin dal mattino in segno di lutto come le bandiere degli Stati Uniti d’America e della NATO, il Generale di Divisione Roger Cloutier, comandante US Army Africa/SETAF ha osservato il minuto di silenzio e raccoglimento davanti al monumento dei Caduti per la Patria.

Al suo fianco, il Colonnello Daniel Vogel, comandante della guarnigione U.S. Army Italy, il Ten. Colonnello Vittorio Lipari, per il comando italiano, il Ten. Colonnello Walter Rossaro, comandante dei Carabinieri SETAF, insieme ai rispettivi sottufficiali di corpo.

L’iniziativa, che si è tenuta contemporaneamente in tantissime città d’Italia, è nata da una proposta del presidente della Provincia di Bergamo, ed è stata fatta propria dalle associazioni dei Comuni e delle Province d’Italia.

Il comando statunitense ha aderito in segno di solidarietà e vicinanza con la comunità italiana per ricordare le tante vittime di questa drammatica epidemia.