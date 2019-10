Alzheimer, domani una conferenza in Villa Caldogno

La memoria e i ricordi sono preziosi, e ce ne accorgiamo soprattutto quando malattie come l’Alzheimer possono portarceli via. Parte da questa riflessione l’incontro proposto per venerdì 4 ottobre in Villa Caldogno dal Comune calidonense, in collaborazione con la Residenza Villa Caldogno e con l’associazione Insieme per la Mente.

A partire dalle 17.30 il salone nobile del complesso palladiano ospiterà la conferenza “La malattia di Alzheimer: ricordare è trovare radici vecchie per intessere rami nuovi”. A seguire verrà inaugurata la mostra “Carissimo Pinocchio” curata da Maria Gabriella Cazzola, che fino al 27 ottobre, dal giovedì alla domenica, consentirà di ritrovare esposta nel piano interrato della Villa un’antologia giocattoli, oggetti, divertimenti che erano molto diffusi nei decenni del Novecento e rappresentano parte importante della memoria comunitaria condivisa.