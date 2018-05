ALTO VICENTINO- Terraliquida, vincono in cinque!

Sono 5 le vincitrici, ex aequo, della prima edizione di “TerraLiquida. Racconti dell’Alt(r)o Vicentino” concorso letterario rivolto ai giovani tra i 18 e i 39 anni capaci di inventare una nuova narrativa del territorio dell’Alto Vicentino.

Promosso dal Raggruppamento Alto Vicentino di Confindustria Vicenza, i Comuni di Schio, Thiene e Valdagno con la Fondazione Palazzo Festari, il contributo di Viacqua e la media partnership de Il Giornale di Vicenza, i concorso ha vissuto, venerdì 25 maggio presso la sede di Confindustria a Schio, la cerimonia di premiazione condotta dal direttore artistico del progetto Davide Fiore

Su una base di 41 racconti (25 gli autori e 16 le autrici), provenienti dalle province di Vicenza, Padova, Ferrara, Verona, Bologna, Milano, Novara, gli 11 giurati, in rappresentanza della vivace pluralità culturale dell’Alto Vicentino, Paola Allais (associazionismo di Schio), Luigi Borgo (associazionismo Valdagno), Annalisa Carrara (organizzazione teatrale), Annalisa Castagna (insegnanti di Valdagno), Alberto Cosaro (Confindustria), Paolo Gurisatti (presidente Fondazione Palazzo Festari e Presidente di Giuria), Nicoletta Martelletto (Il Giornale di Vicenza), Lavinia Palmas (Club dei lettori), Enio Sartori (insegnanti di Schio), Stefano Tomasoni (autore), Fabio Caon (Università Ca’ Foscari di Venezia), hanno selezionato i 5 racconti vincitori, indicando un punteggio da 1-5 per diverse categorie, quali ad esempio la “coerenza col tema” o la “qualità della narrazione”.

A sorpresa la prima edizione di TerraLiquida è stata tutta al femminile con 5 vincitrici: Patrizia Pietribiasi (1981, Schio), con “La Prima Armata”; Allegra Iafrate (1985, Bologna), con “Lupus in Fabula”; Valentina Segato (1995, Torrebelvicino) con “La corsa di Finch”; Paola Vivian (1994, Marostica) con “Pane Fresco”; Giada Faccin (1989, Thiene) con “Le lido Rosse”. Le vincitrici hanno ricevuto un premio di 800 euro ciascuna.

«Nei racconti che sono arrivati al concorso, c’è un generale pessimismo in questa generazione di cui dobbiamo prendere atto – ha dichiarato il Presidente di Giuria Paolo Gurisatti -, un attaccamento al passato e alle esperienze forti delle passate generazioni come le due guerre del Novecento, che ci invitano a riflettere, a chiederci se le generazioni più anziane, entusiaste del dinamismo economico e industriale, non abbiano perso di vista il rapporto con l’ecologia e con l’identità stessa del territorio».

Corale è la volontà della presidente del Raggruppamento Alto Vicentino di Confindustria Vicenza Paola Gasparini e dei sindaci Walter Orsi di Schio, Giancarlo Acerbi di Valdagno e dell’assessore al Bilancio e Finanze del Comune di Thiene Alberto Samperi, presenti alla premiazione, di «proseguire nella strada iniziata da tempo, per individuare nell’Alto Vicentino i tanti punti di contatto e le possibilità che abbiamo per venire incontro alle crescenti necessità di cittadini globalizzati, ma che hanno il diritto di trovare qui, importanti opportunità per essere felici e potersi realizzare».

La seconda premiazione della serata è stata per i 16 studenti del concorso “Studenti dell’AltRo Vicentino”, dedicato alle scuole secondarie superiori, che sono stati selezionati da una giuria interna ad ogni istituto dopo un percorso di preparazione e di analisi sulla narrazione e la descrizione dell’Alto Vicentino. Il Liceo delle Scienze Umane “A. Martini” di Schio, l’Istituto IPS Garbin nelle sedi di Schio e di Thiene, l’IIS G.G. Trissino di Valdagno hanno premiato con un buono acquisto in libri offerto da Viacqua e un contributo per l’Istituto, i racconti di Youssef El Meksaoui, Luca Fabrello, Alessandra Stavarache, Elena Bauce, Alessandro Burtini, Filippo Cenzato, Carlotta Concato, Mariele Luna, Anita Poggiani, Virginia Carollo, Gabriele Baratto, Anna Girotto, Irene Zaffaina con Noemi Tomasi, Francesca Carollo e Tommaso Dalla Guarda.

Un’ulteriore occasione di approfondimento sulla complessità del territorio, è arrivata con le 5 conferenze “Narrare il Territorio. L’Alto Vicentino tra confini e soglie” (dall’11 marzo al 15 aprile 2018), aperte ad un pubblico di oltre 400 persone, organizzate dal Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale “A. Martini” di Schio, con il patrocinio della Città di Schio e il contributo di Banca Alto Vicentino e FAI Giovani- Delegazione di Vicenza.

Con la premiazione, è stata presentata la pubblicazione “TerraLiquida. Racconti dell’AltRo Vicentino”, (Berica Editrice, 180 pagine, 12 Euro), disponibile per l’acquisto nelle librerie Traverso (Vicenza), Il Gufo (Thiene), Libreria Bortoloso (Schio), LiberaLibro (Valdagno), o sul sito di Berica Editrice. In copertina, un suggestivo dipinto del m° Pierluigi Macorig, “Luci del mattino”, descrive per linee la profondità del paesaggio dell’Alto Vicentino.