ALTO VICENTINO – Raffica di controlli nel weekend: individuato anche ladro di targhe

Le Compagnie dei Carabinieri di Thiene e Schio, nonché il Consorzio di Polizia Locale Altovicentino, hanno nuovamente posto in essere un considerevole servizio di controllo del territorio congiunto che si è protratto per tutto il weekend.

Anche stavolta sono state impiegate numerose risorse: 113 pattuglie per un totale di 234 uomini che hanno coperto h24 tutto il territorio di competenza nei giorni di venerdì, sabato e domenica, effettuando controlli negli esercizi pubblici e sui veicoli in transito con posti di controllo ad alta visibilità anche ai caselli d’ingresso dell’autostrada.

I risultati conseguiti continuano ad attestare la validità del dispositivo posto in essere: 192 veicoli, 525 persone e 116 esercizi pubblici controllati, per un totale di 32 sanzioni elevate per infrazioni al CdS (compresa una guida senza patente), nonché contravvenzioni per mancato uso della mascherina (2 persone) e per ubriachezza molesta (1 persona).

Infine È stata segnalata una persona in qualità di assuntrice poiché trovata con 4,5 gr di hashish, un soggetto è stato denunciato per resistenza a P.U. avvenuta a Thiene ed una coppia di targhe rubate a Piovene Rocchette sono state immediatamente ritrovate grazie alla visione dei sistemi di videosorveglianza; il soggetto autore del furto, inquadrato dalle telecamere, è stato riconosciuto dai militari operanti che hanno provveduto a denunciarlo