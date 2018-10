ALTO VICENTINO – Espulso 38enne marocchino

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

I Carabinieri della Compagnia di Schio hanno eseguito un altro decreto di espulsione di un immigrato irregolare sul territorio italiano, questa volta ad Arsiero.

I militari di quella Stazione, infatti, hanno individuato tale EL KAOUNI Abdelhalim, marocchino cl. 1980, e di concerto con la Questura di Vicenza hanno proceduto ad accompagnarlo presso l’aeroporto di Venezia dove è stato imbarcato ed espulso dal territorio nazionale. Il provvedimento, scaturito da una mancata presentazione formale del soggetto presso la locale Questura a Dicembre 2017, è stato applicato dai Carabinieri di Arsiero che avevano individuato il soggetto allorquando il giorno 23 settembre, alla guida di un veicolo sotto l’influsso di sostanze alcoliche, aveva provocato un incidente in tarda serata ai danni di una coppia di ragazzi proprio in quale Comune. A seguito dei dovuti accertamenti, i militari intervenuti avevano scoperto il decreto pendente a carico di EL KAOUNI e, dopo aver espletato le necessarie pratiche, nella giornata di ieri hanno proceduto all’allontanamento dello stesso conducendolo in aeroporto.