Passa un camion ad Altavilla e si apre una voragine: è successo oggi pomeriggio, intorno alle 16, in via Roma. Sotto l’asfalto quindi, il vuoto: dalle prime analisi pare che si tratti di un’infiltrazione che negli anni ha eroso il manto sotterraneo della strada. Sul posto il Sindaco Claudio Catagini, operai e tecnici del Comune e i vigili della Polizia Locale per regolamentare il traffico auot.