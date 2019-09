Al via a Thiene il nuovo ITS 4.0

Un progetto fortemente voluto dal territorio, che nasce dalla collaborazione fattiva di una rete di soggetti pubblici e privati: con il mese di ottobre prende il via a Thiene il nuovo ITS – Istituto tecnico superiore Tecnico superiore sviluppatore per la fabbrica intelligente.

Il percorso biennale è dedicato alla formazione di figure in grado di realizzare sistemi di Industrial Internet of Things (IoT), di indentificare e configurare i dispositivi per la raccolta dei dati e di integrare sistemi di automazione tradizionali per realizzare sistemi Industry 4.0. In altre parole, un profilo chiave per accompagnare le imprese che si stanno affacciando al 4.0, ma anche le realtà che hanno già intrapreso questo percorso: di recente rapporto dell’Osservatorio professioni digitali dell’Università di Padova ha evidenziato come proprio la mancanza di competenze sia uno dei freni principali all’introduzione del 4.0.

LA RETE DI PARTNER

La proposta formativa è stata “disegnata” da una rete di soggetti che nei mesi scorsi hanno lavorato fianco a fianco per mettere a punto un percorso realmente calato sulle esigenze delle aziende di un territorio che da sempre fa i conti con un forte mismatching fra domanda e offerta di competenze tecniche.

Il nuovo percorso, finanziato dalla Regione Veneto (dgr n.764 del 04/06/2019), è infatti nato dalla convergenza di intenti fra Comune di Thiene, Confindustria Vicenza e la sua società di formazione Niuko Innovation and Knowledge, che una volta lanciata l’idea hanno subito trovato nella Fondazione ITS Kennedy di Pordenone, realtà con una comprovata esperienza nell’ambito della formazione terziaria professionalizzante, il capofila ideale per dar vita a questo ambizioso progetto.

Fra i partner del progetto anche la Camera di Commercio di Vicenza, che è intervenuta con un contributo significativo così come il Comune di Thiene, che ha anche messo a disposizione i locali in cui si svolgeranno le lezioni, mentre altre associazioni di categoria hanno già manifestato l’interesse ad aderire.L’ITS è realizzato inoltre in partenariato con l’Università di Padova e con nove istituti secondari del territorio (ITT G.Chilesotti di Thiene, Ips G.B.Garbin di Schio, Liceo Corradini di Thiene, Itis E.Fermi di Bassano del Grappa, Itis E.Barsanti di Castelfranco Veneto, Itis Marzotto-Luzzati di Valdagno, Itcg A.Martini di Castelfranco Veneto, IIS S.Ceccato di Montecchio Maggiore).

Il progetto ha subito incontrato il sostegno delle aziende del territorio, coinvolte e mobilitate da Niuko e Confindustria Vicenza attraverso il raggruppamento Alto Vicentino: oltre venti le realtà che sponsorizzano il nuovo ITS e che ospiteranno i ragazzi in stage.