A4 – Tir a fuoco in autostrada a Grisgnano (FOTO& VIDEO)

Alle 10.45, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra il casello di Grisignano e lo svincolo dell’A 31 per l’incendio di un autoarticolato, che trasportava una lastra di metallo. L’autista si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso dal mezzo, mentre sono divampate le fiamme. Le squadre dei pompieri arrivate da Vicenza e Padova, hanno spento l’incendio, che ha completamente bruciato la motrice dell’autoarticolato. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada, che hanno canalizzato il traffico su una corsia. Sono ora in corso le operazioni di raffreddamento della lastra di metallo e la rimozione del mezzo da parte del soccorso stradale.