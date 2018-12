A Vicenza VIOFF Golden Wood edition – A gennaio raffica di eventi

VIOFF Golden Wood edition, da venerdì 18 a domenica 20 gennaio il Vicenzaoro Fuori Fiera organizzato in occasione di Vicenzaoro January

Il programma delle iniziative sarà dedicato alla raccolta fondi per la ricostruzione di un bosco sull’Altopiano di Asiago

Si terrà da venerdì 18 a domenica 20 gennaio l’edizione winter 2019 di “VIOFF Golden Wood edition”, il Vicenzaoro Fuori Fiera ideato dal Comune di Vicenza per promuovere la città e le sue eccellenze in occasione di Vicenzaoro January, uno dei più importanti e prestigiosi saloni internazionali dedicati all’oreficeria e gioielleria, organizzato da Italian Exhibition Group Spa (IEG).

L’evento, realizzato dal Comune di Vicenza con la collaborazione di Italian Exhibition Group, Vicenzaoro, Unione Montana Spettabile Reggenza 7 Comuni, Consorzio Turistico Vicenzaè, Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, Coldiretti, è stato presentato questa mattina nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino alla presenza del sindaco di Vicenza Francesco Rucco, dell’assessore alle attività produttive Silvio Giovine, del presidente dell’Unione Montana Spettabile Reggenza 7 Comuni Emanuele Munari, di Marco Carniello, Division Director Jewelery & Fashion di IEG, del presidente di Coldiretti Vicenza Martino Cerantola e del presidente della sezione A.N.A. Vicenza Luciano Cherobin.

Partner dell’iniziativa sono Veneto Agricoltura; Apindustria, CNA, Confartigianato, Confcommercio; Confindustria; ANA Vicenza; Biblioteca Bertoliana, Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari; Meneghini&Associati; Gruppo Aim, SVT; Cuore Matto Gold, Meneghini&Associati, MondoMostre, Vicenza In Oro, con il contributo di Cassa Rurale e Artigiana di Brendola; del Gruppo Bancario Iccrea; Latterie Vicentine, Belluscio Assicurazioni, Palakiss.

Media partner: Il Giornale di Vicenza e TVA Vicenza.

“Presentiamo oggi la seconda edizione di VIOFF, il Vicenzaoro Fuori Fiera promosso grazie all’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –. Vicenzaoro fa parte della tradizione della nostra città e noi vogliamo che il legame tra la fiera, il territorio e le aziende sia sempre più forte. Rispetto all’edizione di settembre, che ha riscosso un ampio consenso di partecipazione, la winter edition si allunga diventando una tre giorni di iniziative tra vie e palazzi del centro storico e il salone fieristico. Ringrazio gli organizzatori, ancora più numerosi della scorsa edizione, per aver creduto con a noi in questo evento, che ha anche come finalità di aiutare il nostro Altopiano con una raccolta fondi istituzionale. Anche in qualità di presidente della Provincia, quindi, sposo in pieno questa iniziativa dalle finalità benefiche, con l’auspicio che l’edizione invernale di VIOFF abbia lo stesso successo, se non maggiore, rispetto a quella di settembre”.

“Se la prima edizione è stata apprezzata, questa tre giorni sarà davvero speciale grazie a un ricco programma di iniziative all’insegna di arte, cultura, intrattenimento ed esibizioni sportive e con un focus principalmente orientato alla raccolta di fondi a favore del nostro Altopiano – ha spiegato l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine –. All’indomani del 29 ottobre avevamo tutti ben impresse nella mente le immagini dell’alluvione, quindi è stato spontaneo chiamare il sindaco di Gallio e presidente dell’Unione Montana Spettabile Reggenza 7 Comuni Emanuele Munari proponendogli questa declinazione dell’evento. Ringrazio tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo vastissimo programma e spero che l’altopiana ne possa trarre davvero vantaggio. Sarà emozionante e suggestivo il supporto degli alpini nella raccolta fondi attraverso i desk in fiera e durante gli aperitivi. Loro rappresentano la parte migliore dell’Italia e vanno ringraziati. Sempre”.

“Fra meno di 30 giorni inizia Vicenzaoro January – ha dichiarato Marco Carniello, Division Director Jewellery & Fashion di IEG – una manifestazione tra le più conosciute al mondo che raccoglie tutta la filiera dell’eccellenza orafa e gioielliera. L’attesa è tanta e ci prepariamo ad accogliere un pubblico internazionale, da più di 100 paesi del mondo. VIOFF, che alla sua seconda edizione cresce in termini di sponsor ed enti coinvolti, conferma la bontà dell’iniziativa, uno strumento di marketing territoriale strategico per la città intera e per la nostra Fiera. Vicenza è stata definita la capitale mondiale dell’oro e offrire ai nostri visitatori un’ulteriore occasione di vivere la città è un bellissimo biglietto da visita per aprire l’anno”.

Programma di VIOFF Golden Wood edition

Il programma delle iniziative sarà dedicato alla raccolta fondi per la ricostruzione intelligente di un bosco sull’Altopiano di Asiago.

Un desk per la raccolta fondi sarà attivo venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 gennaio, dalle 10 alle 17, presso la Italian Exhibition Group – Quartiere Fieristico di Vicenza, in occasione di Vicenzaoro, e gestito dalla sezione vicentina dell’Associazione Nazionale Alpini. Sabato 19 gennaio, dalle 18 alle 22, i desk saranno allestiti anche nei locali che ospiteranno gli aperitivi diffusi nel cuore della città: Moplen, Ostaria Il Grottino, Julien, Ovosodo, Angolo Palladio.

Inoltre, in Fiera, sarà attivo un info point IAT – Ufficio Informazione Accoglienza Turistica per veicolare informazioni specifiche all’utenza che frequenterà Vicenzaoro.

Le vetrine del centro storico in Golden Wood

Il tema dell’oro, con il coinvolgimento delle categorie economiche, sarà declinato nella tre giorni nelle vetrine, nei negozi e negli esercizi commerciali che organizzeranno iniziative specifiche per i visitatori di Vicenzaoro e della città. Tutte le vetrine esporranno un ceppo con il legno degli alberi di Asiago.

Mostra diffusa Artigianato & Design (Artigiani, Prodotti, Spazi nella città dedicati al “bello e benfatto” e alle Arti)

Prodotti di imprese artigiane del territorio nazionale dei diversi ambiti dell’artigianato del Made in Italy saranno ospitati in spazi dedicati allo shopping e all’arte del centro della Città di Vicenza. A cura di CNA Vicenza.

Programma dettagliato delle iniziative

Giovedì 17 gennaio 2019

In contra’ del Monte a Vicenza Mostra fotografica “Golden Wood”

Al fine di sensibilizzare la cittadinanza sulla situazione ambientale dell’Altopiano, sarà allestita una mostra fotografica con immagini dei fotografi asiaghesi: Roberto Costa Ebech, Gianluca Schivo, Maurizio Pretto, Sergio “Kelly” Dalle Ave. La mostra sarà esposta all’aperto fino a domenica 27 gennaio 2019. La mostra è promossa da Vicenzaoro e Italian Exhibition Group

Venerdì 18 gennaio 2019

Raccolta fondi

Dalle 10 alle 17, alla Fiera di Vicenza, la sezione vicentina dell’Associazione Nazionale Alpini gestirà un desk per la raccolta fondi da destinare alla ricostruzione di un bosco sull’Altopiano di Asiago.

Dalle 10.30 alle 12 al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza Incontro didattico con gli Istituti scolastici di Vicenza e provincia allo scopo di sensibilizzare i giovani sul tema della sostenibilità ambientale e della ricostruzione di un ecosistema significativo per il territorio. Interverranno: Daniele Zovi, ex comandante regionale del Corpo Forestale e scrittore; Alberto Negro, direttore di Veneto Agricoltura; Fabio Ambrosini Bres, fotografo ‘volante’ di Asiago. Modera: Luca Ancetti, direttore de Il Giornale di Vicenza. In collaborazione con Coldiretti, SVT e Il Giornale di Vicenza.

Alle 17, alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, nell’ambito dell’iniziativa “Uno spazio per le famiglie”: Nella bottega del caffè, percorso sensoriale (60 min.) – attività per ragazzi dai 12 anni in su. Profumi, aromi e spezie del Settecento veneziano: da Canaletto a Tiepolo, da Zuccarelli a Longhi. Incontrare i capolavori esposti alle Gallerie attraverso il racconto di alcuni dettagli minuti e intriganti, in grado di svelare il sentimento di un’epoca ricca di sorprese sensoriali ed estetiche. Modalità di partecipazione: 5 euro + biglietto d’ingresso (prenotazione obbligatoria).

Informazioni e prenotazioni: Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, numero verde 800.578875 o informazioni@palazzomontanari.com.

Fino alle 22* a Palazzo Chiericati e Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, “Il trionfo del colore”.

In occasione di VIOFF, in via straordinaria, venerdì 18 (e sabato 19) sarà possibile visitare la mostra fino alle 22* (apertura al pubblico alle 9 per Palazzo Chiericati e alle 10 per Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari); chiusura biglietteria alle 21.15.

Per l’occasione sarà offerta la possibilità ad un gruppo di visitatori che si prenoteranno, fino ad esaurimento posti, tramite il call center della mostra al numero 02.92897793, di richiedere la visita guidata gratuita. La gratuità è applicata solo alla visita guidata, tutti i visitatori dovranno acquistare regolare biglietto della mostra secondo quanto indicato nel sito www.iltrionfodelcolore.it o dal call center al numero 02.92897793 per i gruppi e allo 02.92897755 per gli individuali.

Sabato 19 gennaio

Raccolta fondi

Dalle 10 alle 17, alla Fiera di Vicenza, la sezione vicentina dell’Associazione Nazionale Alpini gestirà un desk per la raccolta fondi da destinare alla ricostruzione di un bosco sull’Altopiano di Asiago. Dalle 18 alle 22 i desk saranno allestiti anche nei locali che ospiteranno gli aperitivi diffusi nel cuore della città: Moplen, Ostaria Il Grottino, Julien, Ovosodo, Angolo Palladio.

Alle 17, alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, nell’ambito dell’iniziativa “Uno spazio per le famiglie”: Maestro, che sfumature! Laboratorio d’arte (60 min) – attività per bambini da 4 a 12 anni. Scoprire con occhi, mente e mani il linguaggio segreto dei colori e delle loro stupefacenti sfumature, incontrando un grande maestro d’arte, Giambattista Tiepolo. Attività creativa: pittura ad acquerello su carte speciali. Modalità di partecipazione: 5 euro a bambino + biglietto d’ingresso ridotto per accompagnatore (prenotazione obbligatoria). Informazioni e prenotazioni: Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, numero verde 800.578875 o informazioni@palazzomontanari.com.

Alle 17, alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, nell’ambito dell’iniziativa “Uno spazio per le famiglie”: Nella bottega del caffè, percorso sensoriale (60 min.) – attività per ragazzi dai 12 anni in su e adulti. Profumi, aromi e spezie del Settecento veneziano: da Canaletto a Tiepolo, da Zuccarelli a Longhi. Incontrare i capolavori esposti alle Gallerie attraverso il racconto di alcuni dettagli minuti e intriganti, in grado di svelare il sentimento di un’epoca ricca di sorprese sensoriali ed estetiche. Modalità di partecipazione: 5 euro + biglietto d’ingresso (prenotazione obbligatoria). Informazioni e prenotazioni: Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, numero verde 800.578875 o informazioni@palazzomontanari.com.

Dalle 19 alle 21.30 Italian Exhibition Group organizzerà il cocktail di benvenuto “Vicenzaoro Opening Cocktail” in Basilica palladiana riservato a tutta la comunità di espositori, visitatori, opinion leader, stampa internazionale presente in occasione della manifestazione. L’evento sarà accompagnato dal Jazz Ensemble del Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”.

Fino alle 22 a Palazzo Chiericati e Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari “Il trionfo del colore”. In occasione di VIOFF, in via straordinaria, sabato 19 gennaio (oltre che venerdì 18 gennaio), sarà possibile visitare la mostra fino alle 22* (apertura al pubblico alle 9 per Palazzo Chiericati e alle 10 per Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari); chiusura biglietteria alle 21.15. Il 25% dell’intero incasso di sabato 19 gennaio verrà devoluto al progetto di beneficenza VIOFF-Golden Wood. Per l’occasione sarà offerta la possibilità ad un gruppo di visitatori che si prenoteranno, fino ad esaurimento posti, tramite il call center della mostra al numero 02.92897793, di richiedere la visita guidata gratuita. La gratuità è applicata solo alla visita guidata, tutti i visitatori dovranno acquistare regolare biglietto della mostra secondo quanto indicato nel sito www.iltrionfodelcolore.it o dal call center al numero 02.92897793 per i gruppi e allo 02.92897755 per gli individuali.

Campagna amica in città, l’iniziativa di Coldiretti Vicenza

Al Mercato coperto di via Cordenons a Vicenza andrà in scena Campagna Amica in città, l’iniziativa promossa da Coldiretti Vicenza finalizzata a supportare una serie di iniziative volte ad esprimere pienamente il valore e la dignità dell’agricoltura italiana. In questo contesto sarà attiva la campagna #adottaunalbero.

Scultori del legno

Dalle 15 alle 19, in corso Palladio, di fianco all’ingresso di Palazzo Trissino (sede del Comune di Vicenza), e all’inizio di corso Palladio (lato Piazza Matteotti), nei pressi dell’ingresso principale del Teatro Olimpico, esibizione con intaglio del legno di due scultori dell’Altopiano di Asiago: Manuel Rossi Ciudi e Ugo Carli. Le opere saranno messe in vendita. Il ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi per la ricostruzione intelligente di un bosco sull’Altopiano di Asiago.

Dalle 15 visita guidata di Palazzo Trissino. Partendo dal cortile dell’edificio, il percorso proseguirà per lo scalone d’onore proseguendo con sala degli Stucchi e, quindi, Loggia del Capitaniato e sala Bernarda. Prima visita: partenza alle 15.30 fino alle 17; seconda visita partenza alle 16.30 fino alle 18. Ogni gruppo sarà formato da massimo 30/35 persone.

Alle 15.30 e alle 17.30 da corso Fogazzaro prenderà il via un itinerario culturale alla scoperta della Vicenza orafa ed orologiera. Il percorso toccherà piazza Matteotti e poi si concentrerà nella zona limitrofa a piazza dei Signori per culminare in Basilica Palladiana al Museo del Gioiello, il cuore d’oro della città di Vicenza. Partecipazione gratuita. Durata: un’ora e mezza circa, comprensiva della visita al Museo del Gioiello. In base all’affluenza saranno decisi gli orari e previsti diversi turni, max 10 persone a turno. È obbligatoria la prenotazione via email a vicenzainoro@gmail.com. A cura di Vicenza in Oro 1333 in collaborazione con il Museo del Gioiello.

Dalle 16.30 nella pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza Biade esibizione delle giovani promesse dell’Asiago Hockey.

Dalle 16.30 sulla scalinata della Loggia del Capitaniato in piazza dei Signori esibizione Coro Alpino dell’Altopiano.

Aperitivi diffusi a firma Cuore Matto Gold

Dalle 18 alle 22 sarà attivo un tour itinerante di aperitivi tematici in alcuni locali del centro storico: Moplen, Ostaria Il Grottino, Julien, Ovosodo, Angolo Palladio. Parte del ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi per la ricostruzione intelligente di un bosco sull’Altopiano di Asiago. A cura di Cuore Matto Gold.

Domenica 20 gennaio 2019

Raccolta fondi

Dalle 10 alle 17, alla Fiera di Vicenza, la sezione vicentina dell’Associazione Nazionale Alpini gestirà un desk per la raccolta fondi da destinare alla ricostruzione di un bosco sull’Altopiano di Asiago.

Alle 11, alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, I magici colori della natura. Laboratorio d’arte (60 min) – attività per bambini da 4 a 12 anni. Dipingere con petali, foglie, fili d’erba intrisi di colori naturali e profumati per creare un originale quadro ispirato al capolavoro del Tiepolo esposto alle Gallerie. Attività creativa: pittura su legno e collage con materiali naturali e atossici. Modalità di partecipazione: 5 euro a bambino + biglietto d’ingresso ridotto per accompagnatore (prenotazione obbligatoria). Informazioni e prenotazioni: Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, numero verde 800.578875 o informazioni@palazzomontanari.com.

Alle 17, alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, nell’ambito dell’iniziativa “Uno spazio per le famiglie”: Nella bottega del caffè. Percorso sensoriale (60 min.) – attività per ragazzi dai 12 anni in su e adulti. Profumi, aromi e spezie del Settecento veneziano: da Canaletto a Tiepolo, da Zuccarelli a Longhi. Incontrare i capolavori esposti alle Gallerie attraverso il racconto di alcuni dettagli minuti e intriganti, in grado di svelare il sentimento di un’epoca ricca di sorprese sensoriali ed estetiche. Modalità di partecipazione: 5 euro + biglietto d’ingresso (prenotazione obbligatoria). Informazioni e prenotazioni: Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, numero verde 800.578875 o informazioni@palazzomontanari.com.

Dalle 18 nella pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza Biade esibizione delle vecchie glorie “Old Bears” dell’Asiago Hockey.

Alle 18.30, alla Biblioteca civica Bertoliana, racconto espositivo “Più preziosi dell’oro: manoscritti e libri dell’oreficeria vicentina”. Presentazione degli statuti degli orafi vicentini (in Bertoliana sono presenti quattro codici, datati dal 1300 al 1800) accompagnati da una serie di manoscritti, e di edizioni antiche come la Pirocthenia di Vanoccio Biringucci, pubblicato a Venezia nel 1540.

Alle 19.30 al Teatro Comunale di Vicenza performance “Va in scena l’altro Teatro. Golden Wood e le Identità Preziose”. La performance viene realizzata nello spazio del Foyer dove si sviluppa la mostra L’Altro Teatro darà voce, suono e movimento alla mostra allestita (tra cui gioielli e strumenti musicali in legno) per portare l’attenzione del pubblico sull’Artigianato Artistico, le Identità preziose del nostro territorio collegandole al tema del Golden Wood. Organizzato da Confartigianato Vicenza.

In occasione dello spettacolo “Va in scena l’altro Teatro. Golden Wood e le Identità Preziose”, al Teatro Comunale di Vicenza “L’Altro Teatro. Identità Preziose”, L’artigianato artistico in scena al Teatro Comunale di Vicenza. Realizzata dalla Confartigianato provinciale in partnership con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, il sostegno di Camera di Commercio ed Ente Bilaterale Veneto, l’iniziativa intende promuovere il valore dell’Artigianato Artistico in chiave culturale, realizzando “rappresentazioni” in contesti che sono espressione della nostra identità culturale e sociale. La mostra è visitabile dagli ospiti del Teatro Comunale di Vicenza.

Alle 20.30 al Teatro Comunale di Vicenza concerto “L’oro della Serenissima” – Orchestra Barocca Andrea Palladio. Evento di beneficenza aperto al pubblico per la raccolta fondi per il rimboschimento di zone distrutte dell’Altopiano di Asiago. L’Orchestra Barocca Andrea Palladio proporrà una delle pagine musicali del barocco veneziano più note della storia della musica: Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi. Il concerto, che vedrà la presenza del solista al violino Franco Mezzena e del maestro concertatore al cembalo Enrico Zanovello, sarà arricchito dalla voce narrante di Pino Costalunga. Per tutte le informazioni sull’acquisto dei biglietti consultare il sito del Teatro Comunale di Vicenza, www.tcvi.it. L’intero incasso della serata sarà devoluto al rimboschimento di zone distrutte dell’Altopiano di Asiago.

Campagna amica in città, l’iniziativa di Coldiretti Vicenza

Al Mercato coperto di via Cordenons a Vicenza andrà di scena Campagna Amica in città, l’iniziativa promossa da Coldiretti Vicenza finalizzata a supportare una serie di iniziative volte ad esprimere pienamente il valore e la dignità dell’agricoltura italiana. In questo contesto sarà attiva la campagna #adottaunalbero.

Circolo Fotografico Vicenza

Ad immortalare i momenti più belli della tre giorni della manifestazione, il Circolo Fotografico Vicenza.

Donazioni

Tutto il programma è dedicato alla raccolta fondi per la ricostruzione intelligente di un bosco sull’Altopiano di Asiago. Le donazioni potranno essere effettuate al seguente C/C bancario: IT16Z0306960131100000046006, causale: Donazione Boschi Altopiano 7C.