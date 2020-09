A Sovizzo per la Festa dei Nonni l’evento “Toyboys”

In occasione della Festa dei Nonni, l’Amministrazione comunale organizza l’evento spettacolo comico musicale Toybys con i #JashgawronskyBrothers. Lo spettacolo, ad ingresso libero, si terrà venerdì 2 ottobre alle ore 20:45 nell’Auditorium delle scuole in via V. Alfieri 3 a Sovizzo. L’evento verrà realizzato nel rispetto delle norme anti-Covid sul distanziamento sociale. Vi è obbligo di essere muniti di mascherina. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria in biblioteca (fino al giorno precedente e in orario di apertura) – Tel. 0444 1802130.

Ecco una breve biografia del gruppo teatrale: Nel 1999 Paolo Rozzi, artista sovizzese, fonda insieme a Diego Carli la compagnia di teatro comico musicale Jashgawronsky Brothers, appartenente al genere musicale più strano del mondo, la musica da riciclo, partecipando a varie trasmissioni televisive italiane (#BuonaDomenica e #ItaliansGotTalent su #Canale5, Sette su #Rai1, Bra e Non Chiamatelo Circo su #RaiTre, Sotto le Stelle del Circo su #Rai2) e straniere, nonché radiofoniche (Demo su #Radio1, Ottovolante su #Radio2) e recitando in numerosi spettacoli che li portano in tournée in Italia e all'estero. Come Jashgawronsky Brothers vincono il premio Comedy al Festival Internazionale delle Arti Comiche di Moers. Importante la partecipazione a #ZeligOff su Canale 5 e a numerosi #ZeligLab.Lo spettacolo del 2 ottobre, dedicato alla Festa dei nonni, è un esilarante esibizione che ha riscosso grande successo in Italia e all'estero.