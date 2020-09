A Rovigo sequestrata discarica abusiva di 7.000 mq

E’ di circa 7.000 mq l’estensione dell’area che i finanzieri del Comando Provinciale di Rovigo hanno sottoposto a sequestro a Badia Polesine nel corso di una attività di controllo del territorio. L’appezzamento di terreno, su cui c’è anche un edificio, si trova a ridosso dell’Adige ricadente nel comune di Badia Polesine e su di esso ignoti hanno realizzato e gestito una discarica abusiva di vaste proporzioni.

Nel corso delle operazioni di sopralluogo i finanzieri si sono trovati davanti autoveicoli, trattori e mezzi di trasporto in totale stato di abbandono privi delle targhe di immatricolazione, nonché consistenti quantitativi di lastre presumibilmente di amianto. L’area destinata a discarica comprendeva anche pneumatici fuori uso, elettrodomestici, materiale inerte da demolizione resti di mobili e materassi, tubi e materiali plastici, dando l’idea che per anni il sito sia stato utilizzato per l’accumulo incontrollato di ogni genere di rifiuti. Sono in corso accertamenti per individuare i responsabili e la proprietà dell’area. (ANSA).