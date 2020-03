A Noventa Vicentina chiusi parco giochi, area cani ed ecocentro

“Allo scopo di incrementare ulteriormente le misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 siamo costretti, a partire da oggi, a sospendere i servizi del parco giochi comunale in via Marchesini, dell’area sgambatura cani in via De Gasperi e dell’area ecologica, o ecocentro, in via Collegio Armeno” – lo dice in un comunicato l’Amministrazione di Noventa Vicentina. Le relative aree saranno, pertanto, chiuse a partire da oggi 16 marzo 2020 e fino al prossimo 25 marzo. Tali misure sono finalizzate a evitare la presenza di più persone in un unico luogo con il pericolo di aumentare il rischio di contagi: “Sollecitiamo tutti, con l’occasione, ad avere un comportamento responsabile in considerazione del difficile periodo che stiamo attraversando”. Il mercato di domani, martedì 17 marzo, e del 24 marzo, seguendo le disposizioni dell’ultimo DPCM, sarà svolto in forma ridotta in piazza IV Novembre e in via Masotto con i soli banchi di prodotti alimentari: “Ribadiamo, anche per questo appuntamento, la necessità di adottare tutte le misure e le cautele necessarie già comunicate in ogni sede (distanza di sicurezza di almeno 1 metro ed evitare contatti ravvicinati con altre persone)”.