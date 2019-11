A Montegalda un concerto per la libreria Acqua Alta di Venezia

Domenica 24 novembre alle ore 20:30 a Montegalda, la cultura e l’arte diventano solidarietà e vicinanza per un sostegno alla libreria Acqua Alta di Venezia. L’Associazione Pop Corner, da sempre attiva nel territorio per la diffusione della cultura, dell’arte, della musica, si stringe con profonda commozione al Comune di Venezia e ai suoi abitanti, dopo i danni causati dalla eccezionale marea del 12 novembre.

In accordo con il Comune di Montegalda e il Comune di Montegaldella, l’associazione ha definito di realizzare una raccolta fondi straordinaria in aiuto alla città in occasione del suo concerto mensile, la Condotta delle Voci – Il concerto mensile, in programma domenica 24 novembre ore 20.30 presso l’aula magna della scuola media di Montegalda.

In virtù del comune impegno nella diffusione della cultura, dell’arte e nella valorizzazione del talento Veneto, la raccolta verrà destinata alla Libreria Acqua Alta Di Frizzo Luigi, patrimonio della città, del nostro paese e del mondo intero.

La libreria, che rappresenta uno dei luoghi simbolo della vitalità culturale e della creatività veneziana, non ha potuto salvare centinaia di libri posti nelle barche-libreria e nella sua famosa gondola.

Associazione Pop Corner, Comune di Montegalda e Comune di Montegaldella desiderano pertanto fornire il proprio aiuto a questo simbolo di Venezia, per ribadire, se mai ce ne fosse bisogno, che la cultura unisce, genera comunità e crea legami che possono andare oltre ogni difficoltà ed ogni problema.