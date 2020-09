A Malo eletto Marsetti: sindaco della Lega e musulmano

Le elezioni comunali del Vicentino, che hanno portato sei nuovi primi cittadini, portano anche una novità a Malo, con il nuovo sindaco Moreno Marsetti, leghista e musulmano, vincitore con largo vantaggio (ha ottenuto il 44,5%) dei voti. Marsetti era assessore alla sicurezza nella passata Giunta ed è segretario della sezione di Malo del Carroccio.

Ha dichiarato di essere il sindaco di tutti, di voler incontrare subito le associazioni di categoria e di voler subito riportare a casa la comandante dei vigili Nadia Fochesato, attualmente in servizio all’Agenzia delle dogane di Vicenza, ma ancora dipendente del Comune di Malo. Il suo trasferimento da parte dell’allora sindaco Paola Lain aveva causato polemiche in città ed era stata fatta una petizione per il suo ritorno. Vuole anche potenziare il comando di Polizia Locale e ricucire i rapporti con Monte di Malo, in prospettiva di fusione o unione.