A Hit Show 2019 i grandi atleti azzurri del tiro sportivo

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Lo sport sarà assoluto protagonista a HIT Show 2019. Il Salone internazionale di Italian Exhibition Group dedicato a caccia, tiro sportivo e outdoor (quartiere fieristico di Vicenza, 9-11 febbraio prossimi) ospiterà gli atleti azzurri del tiro a volo, disciplina sportiva che tante medaglie continua ad appuntare alla maglia nazionale.

Grande attesa per la presenza di valorosi sportivi italiani: dal giovane padovano Cristian Camporese, atleta dell’anno di Compak per la stagione 2018, alla vicentina Martina Maruzzo, oro al 15° Campionato del mondo di Compak Sporting, dal monteprandonese Francesco Nespeca, sul gradino più alto alla Coppa del Mondo di Para Trap 2018, al ternano Michael Spada, dominatore del recente Campionato Europeo di Compak Sporting.

Di grande prestigio la partecipazione di due fenomeni azzurri del tiro a volo olimpionico: il campione pistoiese Riccardo Filippelli, recente medaglia di bronzo all’individuale e d’argento in squadra ai Mondiali di Tiro a volo a Changwon, premiazione che gli è valsa la Carta Olimpica italiana per i Giochi di Tokio 2020, eSilvana Stanco, che si è appena aggiudicata l’oro al GP Marocco 2019 nella gara femminile, nonché oro nella sezione Ladies del Campionato del Mondo di Changwon 2018.

Tanti gli appuntamenti in calendario, a cominciare dall’inaugurazione ufficiale di HIT Show 2019, alle ore 12 nell’Area Outdoor Award (collegamento Hall 7/6), con il taglio del nastro che si svolgerà alla presenza dei grandi atleti sportivi. Sempre sabato 9, alle 12 Benelli ospiterà il campione Davide De Carolis, che sabato e domenica eseguirà esibizioni di tiro a volo dinamico presso il poligono di Montebello Vicentino (VI), mentre sabato dalle ore 13.30 Beretta insieme a FITAV celebrerà i Campioni della stagione 2018, in Hall 7.

Sabato 9 e domenica 10 Raniero Testa sarà protagonista di due workshop, proposti da Caccia Sky 235, durante i quali il recordman mondiale di tiro a volo dinamico illustrerà agli spettatori le tecniche per migliorare l’approccio al tiro e aumentare gli standard di sicurezza.

Sarà una bella festa sportiva HIT Show 2019 per questa disciplina che, guidata dalla Federazione Italiana Tiro a Volo, conta in Italia 420 società in attività e 21mila atleti tesserati.