A Chiampo un concorso sull’educazione ambientale

La Scuola secondaria paritaria di I grado A. Melotto di Chiampo, questa settimana (Settimana europea del riuso e riciclo) organizza un evento di apertura del progetto DA TE PER TE: un concorso sostenuto grazie al supporto del Comune di Chiampo, di Acque del Chiampo s.p.a. e il patrocinio di AGeSC (Associazione genitori Scuole Cattoliche). La presentazione del concorso si terrà giovedì 21 novembre, in concomitanza con la Giornata Nazionale degli Alberi, alle 20.30 presso la Sala del consiglio comunale di Chiampo. I temi del progetto sono: l’educazione ambientale, la sostenibilità, l’importanza del riuso e del riciclo e il valore dell’acqua.

Il concorso è aperto a tutti i ragazzi e ai cittadini che vogliano, con il loro contributo artistico, sottolineare l’importanza di un dibattito e di una riflessione sul delicato equilibrio che il nostro ecosistema sta vivendo. I prodotti di questo concorso andranno poi a creare una nuova grafica per il calendario 2021 della raccolta differenziata del Comune di Chiampo. Vi saranno due categorie, una per elaborati artistici (immagini, disegni) una per elaborati scritti (poesie e brevi brani) con relativi premi e un ulteriore premio “Città di Chiampo”.

Durante la serata di giovedì interverranno il dott. Pallavicini, nutrizionista e docente di scienze assieme ad alcuni ragazzi e professori della scuola A. Melotto.