A Chiampo torna il doposcuola, sia il “Giochimparo” per i più piccolini che l’ “A tu per tu” per i più grandi. Tutte le informazioni con l’assessore alla cultura Sofia Bertoli. Servizio di Paolo Usinabia.

Info doposcuola GIOCHIMPARO: 04441821639 minori@coopmobydick.it

Info doposcuola A TU PER TU: 3335764122 scatolacultura@gmai.it

oppure info presso l’ufficio istruzione del Comune di Chiampo

