4 CATS Vicenza by H81 ASD protagonisti della vendemmia solidale 2020

Un brindisi alla solidarietà. Questo l’augurale saluto a conclusione della 9^ edizione della vendemmia solidale, andata in scena sabato 12 settembre presso la cantina Le Manzane di San Pietro di Fellette (TV) e che ha visto protagonista la formazione di Vicenza di rugby in carrozzina dei 4 CATS Vicenza by H81 ASD. Un’edizione riservata ai soli addetti ai lavori a causa delle direttive anti-Covid che, oltre alla compagine vicentina, ha avuto come ospiti d’onore Sammy Basso, l’atleta paralimpica Giusy Versace e una rappresentanza della Benetton Rugby Treviso, per una vendemmia il cui ricavato sarà devoluto ai reparti Covid dell’Ulss 2 Marca Trevigiana.

La festa dell’uva, ospitata nella cantina della famiglia Balbinot, è stata la migliore cornice per presentare i frutti raccolti grazie all’edizione 2017 della vendemmia solidale. Durante la serata Giusy Versace, atleta paralimpica e presidente dell’associazione onlus Disabili No Limits, ha presentato insieme ad una rappresentanza della squadra dei 4 CATS Vicenza by H81 ASD le nuove sedie a rotelle speciali donate alla squadra. «Due le carrozzine acquistate con il ricavato della raccolta fondi di 3 anni fa – ha spiegato Angelo Fontana, il capitano della squadra – una da attacco e una da difesa. Sono delle sedie a rotelle speciali: il rugby è placcaggio e per evitare che l’atleta subisca il colpo, le carrozzine devono essere ben rinforzate».

Si tratta appunto di carrozzine speciali, rinforzate per poter permettere ai giocatori di affrontare le partite tra spettacolari placcaggi e colpi in piena sicurezza. Soprattutto le due nuove carrozzine permetteranno alla formazione vicentina di proseguire nel programma di allenamenti, continuato nell’ultimo periodo all’aperto sulla piastra da allenamento di zona Ferrovieri, adiacente alla Rugby Arena Rangers di Vicenza.