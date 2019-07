16enne bloccato in parete salvato dai pompieri

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Alle 18:30 circa di ieri, i vigili del fuoco sono stati allertati per un giovane escursionista inoltratosi all’interno del bosco di Valle San Zeno a Monte Magrè a Schio, rimasto bloccato su una parete, impossibilitato a proseguire o tornare indietro per la pericolosità delle pendenze. Il giovane era in compagnia di altri due amici e si erano inoltrati nel bosco, seguendo un corso d’acqua. Uno dei tre ragazzi arrivati su una parete di notevole pendenza, ha proseguito, rimanendo poi bloccato sia nel risalire che nello scendere. Lo stesso ragazzo, 16 enne, ha chiamato i soccorsi dando la posizione attraverso un applicazione del telefono. I vigili del fuoco hanno subito allertato oltre il personale del distaccamento di Schio il reparto volo di Venezia, i quali si sono portati sul posto con l’elicottero Drago 81. Individuato il giovane due elisoccorritori si sono calati sul posto, hanno imbragato l’escursionista, che è stato verricellato a bordo. il ragazzo è stato portato a valle dove era presente anche la polizia locale. Tutte le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 21.30.