Reddito di cittadinanza in ritardo, immigrato semina il panico alle Poste

Ha scatenato la propria ira contro la vetrata, le strumentazioni elettroniche e gli arredi delle poste di Piove di Sacco quando gli è stata comunicato che i soldi del reddito di cittadinanza non erano ancora arrivati: protagonista un

39enne marocchino, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Come racconta oggi Il Gazzettino, sul posto si sono precipitati subito i carabinieri: l’uomo è stato denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Oltre alla paura per gli addetti e le persone in fila presenti, ingenti anche i danni all’ufficio.