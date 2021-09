Zaia: “Terza dose subito ai fragili” – Scuole sentinella dal 13 settembre

Nel punto stampa di oggi il governatore Zaia parla della terza dose, riferendo che dovrebbe riguardare non solo i fragili ma anche gli anziani delle case di riposo, gli operatori sanitari e i grandi anziani. Bisogna vaccinarli subito e non attendere dicembre, poiché non potrebbero essere pronti per l’inverno. Serve accesso diretto senza prenotazione.

I non vaccinati sono invitati a farlo subito, perché con l’avvio della terza dose rischiano di trovarsi senza vaccino nei mesi invernali.

STUDENTI

Il 62% è già vaccinato. Già pronte le scuole sentinella e già pronto il piano per i tamponi rapidi, salivari e molecolari., con l’obiettivo di testare il più possibile. L’obiettivo è la scuola aperta e l’abbandono definitivo della DAD.

Per quanto riguarda le scuole sentinella che si estenderanno dalla primaria alla secondaria di secondo grado. Il campione è di 11 mila studenti testati a rotazione ogni 15 giorni. In ogni scuola ci sarà un referente covid che si interfaccerà con le ULSS.

I laboratori dovranno dare esito entro 24 ore. Il primo passo è l’acquisizione del consenso dello studente, a cui verrà dato il test salivare per l’autoprelievo da tampone molecolare. In caso di positività dello studente scatterà la quarantena.

Lo studente starà in isolamento per 10 giorni. Se non ci sono altri positivi in classe i ragazzi staranno a scuola con vigilanza attiva (senza assembramenti e feste con il controllo dei genitori).

Se in una classe vi sono più positivi, tutti andranno in quarantena.