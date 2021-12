Zaia oggi: “Preoccupazione alta, i sanitari sono stremati. Ricoveri da zona arancione in 10 giorni”

Veneto, già in zona gialla ma ormai verso quella arancione, fuori parametro sia come intera regione per percentuale dei nuovi casi di contagio da Covid, sia singolarmente con tutte le sue sette province per incidenza dei casi rispetto al numero degli abitanti, con ben 5 città nella top ten al negativo sulle 54 citta capoluogo italiane fuori dai parametri. Sono oltre 5 mila anche oggi i nuovi casi di Covid individuati in Veneto.

L’ha annunciato il presidente della Regione, Luca Zaia, nella conferenza stampa di fine anno, ricordando che si tratta di una incidenza del 3,63% positivi sul totale dei tamponi.

“É una situazione importante che non ci fa dormire sonni tranquilli”, ha commentato Zaia, “e anzi sono preoccupato per il morale delle nostre truppe, ci sono operatori sanitari stremati, in lacrime”.

L’occupazione ospedaliera dei pazienti Covid è del 16% di posti letto nelle terapie intensive e del 17% nelle aree mediche.

“É verosimile che in terapia intensiva in una settimana, 10 giorni al massimo”, pronostica il presidente della Regione, “si vada al 20% e così resteremo appesi all’area medica per scongiurare il passaggio alla fascia arancione”.

Per Zaia, comunque, il passaggio in arancione non è ancora certo: “Se si fa il giro di boia (dei ricoveri Covid, ndr) nella prima settimana di gennaio non andremo in arancione. Oggi abbiamo 1300 pazienti (ricoverati negli ospedali, ndr), per andare in arancione dovremmo aver superato 2100, altri 800-900 pazienti”.

“Sono preoccupato anche per chi non ha vaccino, rispetto anche se non condivido una riga, siamo un Paese libero con vaccinazione volontaria, ma ci sono anche tanti che hanno paura di vaccinarsi, non possiamo perdere questa battaglia, non possiamo chiudere” – ha aggiunto Zaia. Per il Governatore “è ignobile che si dica che è influenza e che si curi a casa, il 95% si cura a casa, ma 5 su 100 hanno bisogno di ospedale altrimenti muoiono”.