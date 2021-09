Zaia oggi: “Impennata nelle prenotazioni. L’80% dei ricoverati sono non vaccinati”

Luca Zaia in conferenza stampa oggi per aggiornare sulla situazione Covid in Veneto.

DATI DI OGGI —- “I positivi attuali sono quasi 12 mila. I ricoverati sono 334, più sette rispetto a ieri: 272 in area non critica e 62 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati tre i decessi. Ieri sono state quasi 20mila vaccinazioni. Ieri sono iniziate le terze dosi.”

“Fondamentale sarà non affrontare l’inverno senza copertura degli anziani. Noi siamo pronti, con un milione di dosi di Pfizer e Moderna”.

“Oggi , con i prenotati, siamo all’80,9% di vaccinati. C’è un’impennata delle prenotazioni”

“La terza dose verrà estesa a tutti gli over 65, circa un milione e mezzo di persone in Veneto, ma penso verrà estesa a tutti quelli che vorranno”

“Dei ricoverati in terapia intensiva l’80% non sono vaccinati, il 70% nei reparti ordinari”.