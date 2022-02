Zaia oggi: “Il Veneto dal 7 marzo va in zona bianca”

“Dal 7 marzo il Veneto se non ricordo male sarà messo in zona bianca, semplicemente perché sono state fatte le famose due settimane”.

Lo ha detto ai giornalisti il presidente regionale Luca Zaia, stamani a Mestre alla manifestazione Coldiretti. “Devo dire comunque – ha precisato – che non bisogna abbassare la guardia. Abbiamo ancora 5-6 ingressi in terapia intensiva ai giorno; ovviamente sono in questo momento pazienti ricoverati per altre patologie, sono quelli che noi definiamo ‘Covid per caso’. Abbiamo capito che comunque l’infezione è di natura endemica, quindi il mio invito è quello che si decida una volta per tutte di concentrarsi solo sui sintomatici, perché è come se noi andassimo a cercare il virus dell’influenza nella popolazione, troveremmo tanti positivi ma che non hanno l’influenza”, ha concluso.