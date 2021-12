Zaia oggi: “Bisogna rivedere quarantena per i vaccinati”

Il presidente della Regione Luca Zaia oggi ha presentato i nuovi dati del contagio: “L’infezione – ha detto – è peggiore di quella dello scorso anno, ma con una differenza sostanziale: ci sono i vaccini, per cui i ricoveri sono minori e così il tasso di mortalità. E secondo le previsioni bisognerà attendere il 10 di gennaio per capire se si sia raggiunto, in quella data, il picco Covid, e se il virus inizierà a calare o meno.” Intanto: “E’ necessario mantenere alta la guardia, nel dubbio se si hanno sintomi farsi un tampone, e rispettare le regole”. Una sola regola andrebbe rivista per il governatore: il periodo di quarantena per i vaccinati. “Abbiamo Rt 1,13, terapie intensive al 17, area medica al 18% (il massimo è 30%): solo quest’ultimo parametro ci tiene agganciati al giallo, quando arriverà al 30 passeremo di zona. Bisogna fare attenzione, i non vaccinati sono quelli in fascia di età più bassa. Abbiamo 13 punti davanti e ce la giochiamo, se i cittadini si proteggono noi non ci arriviamo” – ha commentato Zaia.