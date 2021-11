Zaia: “Le libertà di oggi le dobbiamo ai vaccinati. In terapia intensiva l’80% non è vaccinato”

Dopo aver dato un aggiornamento sui contagi, decessi e ricoveri, il governatore Zaia dichiara:

“Siamo in pandemia, non dimentichiamolo. Se oggi siamo in una Fiera (FieraCavalli) lo dobbiamo a chi si è vaccinato. Il non vaccinato rappresenta all’80% dei ricoverati in terapia intensiva.

I non vaccinati 165,8 su 100 mila abitanti si sono infettati

In base ai dati di ottobre i vaccinati solo il 36,1 su 100 mila. Essere non vaccinato in questi giorni significa infettarsi con una probabilità 6 volte maggiore rispetto ai vaccinati.

Siamo preoccupati perché c’è un atteggiamento di rilassamento. Abbiamo una responsabilità soggettiva e anche di comunità e dobbiamo essere prudenti. Essere vaccinati non vuol dire bloccare la trasmissione del virus, per questo dobbiamo portare ancora le mascherine e mantenere il distanziamento.

Proteste: sono il sale della democrazia, ci sono. Non dobbiamo lamentarci delle manifestazioni, ma devono essere fatte con civiltà, senza violenza e la libertà del non vaccinato finisce dove inizia quella degli altri.

DATI ultima settimana

Incidenza: siamo al 75,3 di incidenza su 100 abitanti

RT è a 1,1 (dallo 0,9)

Occupazioni ospedali: siamo al 3% sia in terapia intensiva che in area medica. La situazione è sotto controllo ma bisogna stare attenti perché i nuovi ingressi implicano impiego di personale sanitario e limitazioni per gli altri ammalati.

Siamo in zona bianca, ma attenzione al rischio nelle prossime settimane

Ecco le vaccinazioni per fasce d’età

