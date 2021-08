Zaia: “L’80% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato”

Nella conferenza stampa di oggi di Luca Zaia sulla situazione legata alla pandemia da Covid-19, il Presidente di regione ha rimarcato un dato importante: “L’80% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato e del restante 20%, quasi l’8 ha ricevuto solo una dose”.

La lotta nei reparti ospedalieri quindi si sta combattendo quasi totalmente per i non vaccinati. Va anche detto però che, in area non critica, i vaccinati con due dosi sono il 22,8%.