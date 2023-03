Violenza contro medico a San Bortolo: il caso arriva in Parlamento

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’on. Silvio Giovine (FdI) in merito all’aggressione ad un medico all’Ospedale di Vicenza.

La recente aggressione ai danni di una dottoressa in forze presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Vicenza ha riacceso i riflettori sul fenomeno, tanto grave quanto diffuso, delle aggressioni nei confronti del personale medico ed infermieristico. Dopo l’immediata solidarietà ed il sostegno ai sanitari del nosocomio berico espresse dal Sindaco Francesco Rucco e dall’Amministrazione comunale di Vicenza, l’Assessore al commercio e alle attività produttive nonché Deputato di Fratelli d’Italia, l’On. Silvio Giovine, ha scelto di porre la questione all’attenzione del Parlamento e dei Ministri Nordio e Piantedosi.

“Ho presentato oggi un’interrogazione ai Ministri della Giustizia, Carlo Nordio, e degli Interni, Matteo Piantedosi, affinché si ipotizzino nuove tutele giuridiche per il personale di tutta la sanità italiana rispetto al fenomeno delle aggressioni” ha affermato l’On. Silvio Giovine, “è giusto che i recenti fatti di Vicenza vengano posti all’attenzione del Parlamento, anche perché i casi sarebbero molteplici e non possiamo tollerare oltre questo accanimento insensato contro medici, infermieri, OSS e personale tecnico e amministrativo degli ospedali”.

“Da questa vicenda è emerso un dato inquietante: chi sbaglia troppo spesso non paga, o comunque non paga abbastanza” ha poi aggiunto Giovine, riferendosi alla notizia che l’aggressore in oggetto è stato già rimesso in libertà, senza alcun obbligo o misura cautelare, “e poi c’è tutta la partita dei recidivi che, complice un impianto sanzionatorio troppo poco severo, reiterano i loro comportamenti violenti”.

“La sensibilità che l’attuale governo sta dimostrando sul tema permetterà di aggiornare la normativa vigente anche rispetto a queste forme di violenza: è giunto il momento di farlo anche a tutela di chi rappresentò la nostra prima linea nella lotta alla pandemia e che quotidianamente continua, con impegno e professionalità, a servire la nostra Nazione” ha concluso il Deputato vicentino.