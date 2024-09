(VIDEO) – L’uragano Helene devasta Florida e Georgia, le immagini dal satellite. Morti ed evacuati

Massima allerta negli Stati Uniti per l’uragano Helene. L’American Hurricane Center (NHC) aveva avvertito che l’uragano, classificato come “molto pericoloso”, avrebbe colpito la Florida giovedì 26 settembre. E così è stato. La regione di Tallahassee, capitale dello stato con circa 200.000 abitanti, è la zona più a rischio. Negli ultimi giorni, molte persone hanno abbandonato l’area per timore della tempesta.

Primo bilancio

L’uragano Helene ha causato due morti venerdì durante il suo passaggio nello Stato della Georgia, dopo aver ucciso una persona in Florida.

Il governatore della Georgia, Brian Kemp, ha dichiarato che due persone hanno perso la vita nella parte centrale dello Stato, esortando tutti i residenti “a prepararsi per i prossimi impatti di Helene, a restare vigili e a pregare per tutte le persone colpite”. Questo è stato il suo messaggio pubblicato su X. I media locali hanno riportato che le vittime, un uomo e una donna, sono decedute quando una roulotte è stata travolta da un tornado. La notizia è stata confermata da Steve Adams, direttore dell’agenzia per la gestione delle emergenze della contea di Wheeler.

“Non abbiamo visto una tempesta di questa portata da molto tempo”, ha dichiarato il governatore Ron DeSantis, sottolineando la gravità della situazione. Con venti che raggiungono i 165 km/h, le inondazioni che si prospettano potrebbero essere “catastrofiche”. DeSantis ha avvertito i residenti del rischio di caduta di alberi e ha esortato chi non ha ancora evacuato a farlo al più presto.

Il rischio maggiore è legato alla sommersione marina, con un possibile innalzamento del livello dell’acqua fino a 6 metri in alcune zone costiere, equivalente all’altezza di un edificio di due piani. Secondo Mike Brennan, direttore dell’NHC, questa situazione rappresenta uno “scenario a cui è impossibile sopravvivere”, con onde distruttive in grado di spazzare via case e spostare veicoli. Anche le zone interne saranno colpite dai forti venti, e sono attese diffuse interruzioni di corrente.

Le immagini satellitari mostrano già l’imponenza del fenomeno, che giovedì continuerà il suo percorso nel Golfo del Messico, avanzando verso il nord-ovest della Florida.