VICENZA – Viale Milano: fioriere usate come orinatoi e bivacco (Video e foto)

Riceviamo e pubblichiamo il video di un residente in viale Milano che documenta lo stato di degrado nello spazio creato dalle fioriere all’altezza del civico 77. Le fioriere fin da subito sono state avvertite come un problema. Se da un lato abbelliscono la zona, dall’altro la loro disposizione crea un rifugio sicuro all’interno del quale si radunano spesso gruppi di stranieri che bivaccano, spacciatori che cercano di allontanarsi da occhi indiscreti o più semplicemente persone che necessitano di orinare. La situazione è stata segnalata al Comune. Le fioriere furono posizionate in quella zona dopo i lavori di abbellimento di Piazzale Bologna fatti dall’assessore Cicero.

La foto e il video