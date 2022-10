VICENZA: UNDICI MILIONI PER AGGIORNARE L’IMPIANTO DI RICICLO TESSILE

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Vicenza si è aggiudicata un bando fondamentale per il riciclo dei rifiuti tessili: undici milioni di euro che verranno utilizzati per un impianto che dovrà smaltire questi rifiuti, dando inoltre la possibilità di recuperare un’area verde in un’area di Vicenza al momento sguarnita. Ne parla l’assessore Siotto nel servizio di Elisa Santucci.