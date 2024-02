VICENZA – Teatro: alla Maschera d’oro in scena ‘Uova al tegamino’

Il grande teatro amatoriale italiano in scena a Vicenza fino al 23 marzo.

Alla Maschera d’Oro in scena “Uova al tegamino” con la compagnia Il volto di Velluto

Lo spettacolo in programma al Teatro San Marco di Vicenza, sabato 2 marzo alle 21.

“Non bastano tre uova per fare una frittata” è il sottotitolo della commedia “Uova al tegamino”, firmata dalla compagnia Il volto di Velluto, quinto spettacolo finalista della “Maschera d’Oro”, che andrà in scena al teatro San Marco di Vicenza sabato 24 febbraio, alle 21, nell’ambito del festival nazionale organizzato da Fita Veneto con il sostegno della Regione, e di Provincia, Comune e Confartigianato Imprese Vicenza, con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero della Cultura.

Con questa pièce di Matteo Tibiletti, che ne cura anche la regia assieme a Emanuela Legno e Alessia Agostino, Il Volto di Velluto approda per la prima volta al festival. Si tratta di uno spettacolo rodato, che si è già assicurato il premio per la regia e per il miglior spettacolo in provincia di Varese.

La trama

Dopo la morte del padre Flavio, le tre sorelle Anna, Azzurra e Alice, vivono sotto lo stesso tetto, affrontando quotidianamente le difficoltà di una convivenza che fatica a trovare il necessario equilibrio. Nella commedia il pubblico viene accompagnato dalla voce del defunto padre che veglia su di loro: Anna, sul punto di sposarsi con il volubile Giò; Azzurra, separata da Alessio e alle prese con la diagnosi di una malattia di cui non ha ancora informato le sorelle; l’artista Alice, in costante competizione con Maddalena, sua compagna di studi all’Accademia. L’atmosfera è quella della commedia americana, tra ironia, gag comiche, ritmo vorticoso, confessioni e improvvisi colpi di scena, in un mix di leggerezza e riflessione sui grandi temi della vita.

La compagnia

Nata nel 1984 come Ars Nova, la compagnia diventa Il Volto di Velluto nel 1999, con la guida dell’attore e regista Giuliano Mangano. Oggi è condotta da Emanuela Legno e Alessia Agostino: ha ampliato la propria attività, sia nel campo della formazione, anche con la collaborazione di Matteo Tibiletti, sia sul fronte della produzione di spettacoli.

Info: www.fitaveneto.org e su Facebook. Biglietti: interi 12 euro; ridotti 10 euro. In vendita la sera dello spettacolo o nella sede Fita Veneto, stradella delle Barche 7 a Vicenza (tel. 0444 324907, dalle 9 alle 13 tutti i giorni feriali, tranne il giovedì con apertura dalle 14 alle 18).