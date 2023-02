VICENZA: Smog – Da lunedì torna il livello verde

Da domani, martedì 7 febbraio, torna il livello verde di allerta Pm10. Decadono, quindi, le limitazioni alla circolazione per i veicoli privati a benzina euro 2 e diesel euro 5, quelli commerciali a benzina euro 2 e i ciclomotori e motocicli euro 1.

Il verde resterà in vigore almeno fino a mercoledì 8 febbraio, quando l’Arpav pubblicherà il nuovo bollettino sui livelli di allerta Pm10, secondo quanto previsto nell’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano.

Con il livello verde non possono circolare, in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana di Vicenza, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30, i veicoli privati e commerciali a benzina euro 0 e 1; i diesel euro 0, 1, 2, 3, 4; e i ciclomotori e motocicli non catalizzati immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE e gli euro 0.

Restano confermate le numerose eccezioni sui veicoli che possono circolare con la relativa autocertificazione, l’elenco completo è disponibile sul sito del Comune.

Decadono anche le limitazioni aggiuntive relative al riscaldamento.

Con il livello verde è prevista la riduzione della temperatura del riscaldamento a 19 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni, negli uffici, edifici adibiti ad attività ricreative, sportive e commerciali; e a 17 gradi con tolleranza di 2 gradi negli immboli per attività industriali e artigianali e assimilabili. In caso di presenza di impianti alternativi non si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet) con prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 stelle.

Per maggiori informazioni nella pagina NoSmog di questo sito.