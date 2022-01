VICENZA – Servizio Civile: ancora posti disponibili, scadenza domande il 26

Servizio civile, ancora posti disponibili per il progetto “Vicenza-zioni Giovani&Sostenibili”

Domande entro il 26 gennaio



Restano ancora dei posti disponibili per candidarsi al progetto di servizio civile del Comune di Vicenza “Vicenza-zioni Giovani&Sostenibili”.

Sono diverse, invece, le candidature già arrivate per le altre due proposte di servizio civile del Comune di Vicenza: “Biblioteche+ inclusive”, che offre dieci posti, e “Museigiovani”, con quattro posti.

L’esperienza “Vicenza-zioni Giovani&Sostenibili” (codice: PTXSU0001521011393NXXX) intende incoraggiare il protagonismo giovanile in ambito culturale e ambientale, stimolando l’interazione tra i ragazzi e sostenendo le attività dei centri di aggregazione cittadini per i giovani. Inoltre, si vuole promuovere tra gli studenti delle scuole cittadine l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile.

Le domande vanno presentate entro il 26 gennaio 2022, alle 14, attraverso la piattaforma Domande on line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

La durata del servizio è di 12 mesi, 25 ore settimanali per 5 giorni a settimana. Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 euro.

Il progetto “Vicenza-zioni Giovani&Sostenibili” vede otto posti disponibili.

Nello specifico, sei giovani volontari svolgeranno diverse attività in affiancamento agli operatori dei centri giovanili. Tra queste ci saranno il lavoro in equipe per la realizzazione di progetti condivisi tra i centri, la mediazione informativa allo sportello Informagiovani, la redazione e promozione di materiale informativo. Inoltre, i sei operatori supporteranno l’ufficio servizio civile universale nella gestione dei giovani volontari e nella promozione locale del progetto. Due operatori volontari saranno impiegati invece in affiancamento ai servizi scolastici ed educativi comunali per lo studio, la redazione e la diffusione del Piano dell’offerta formativa territoriale (Poft), nonché per la realizzazione di progetti green nelle scuole aderenti. Per maggiori informazioni: uffistruzione@comune.vicenza.it, 0444 222131/222120